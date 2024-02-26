  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'da MMU Kaan paniği! 'Şifrelerini sadece Türkler bilecek' diyerek hayıflanmaya başladılar

Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

Araba sahibi olmak isteyenler için fırsat zili çaldı! İkinci el araç fiyatları düşüşe geçti! İşte o modeler!

İsrail Heronları ile Türkiye'ye büyük kahpelik! Geçmişte kalan bir hadise ama sinirleriniz hoplayacak

DEM Partili Sırrı Sakık CHP’ye verdi veriştirdi ‘Siz Kürtlere cehennem hayatı yaşattınız’

Çürümüşlüğün listesi! CHP’de eş dost akraba saltanatı

Mesut Hakkı Caşın'dan çok kritik uyarı: Türkiye'nin o silahına sabotaj yapabilirler, hatta düşürebilirler

Putin'den Erdoğan'a jest

Ekrem’in oğlu da dümenci çıktı

Yıllarca CHP'ye oy vermişti Yaşar Alptekin kime oy verdiğini açıkladı
Kadın - Aile Boşnaklar Türkiye'ye sevdirdi: diğer börekler saf dışı kaldı! Böreklerin peşinde yola çıkılacak! Boşnak böreği
Kadın - Aile

Boşnaklar Türkiye'ye sevdirdi: diğer börekler saf dışı kaldı! Böreklerin peşinde yola çıkılacak! Boşnak böreği

Yeniakit Publisher
2024-02-26 17:27:00 - 2024-02-26 17:42:49
Boşnaklar Türkiye'ye sevdirdi: diğer börekler saf dışı kaldı! Böreklerin peşinde yola çıkılacak! Boşnak böreği

Bosna Hersek'te efsane lezzet! Saraybosna'da en çok sevilen böreği olan boşnak böreği Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri haline geldi ve çeşitliliğiyle sofraları süsledi. Böreğin anne eli değmiş olanının güzel olduğu söylenir ama işini bilen bir ustanın elinden çıkmış özelliklede boşnak börek afiyetle yenilir. Bu lezzet yolculuğunda öne çıkanlardan biri de Boşnak böreğidir.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan börekler, çeşitliliğiyle sofraları süsler. Bu lezzet yolculuğunda öne çıkanlardan biri de Boşnak böreğidir. İncecik açılan yufkanın arasında bulunan iç harcıyla damakları şenlendiren bu tarif, lezzet arayanların favorisi haline geldi. Yapımı biraz zor olsa da enfes tadıyla sofralara keyif katan, her lokmasıyla ağızları sulandıran Boşnak böreği tarifini sizler için derledik.
Börek denince akla gelen o muazzam lezzetler arasında, Boşnak böreği kendine özgü yapısıyla önemli bir yere sahip. Hafif yufka katları arasına gizlenen nefis iç harcıyla sofraların gözdesi olan bu börek lezzetiyle öne çıkıyor. İşte Boşnak böreği tarifi…

BOŞNAK BÖREĞİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 kilogram un
1 yemek kaşığı tuz
3 su bardağı ılık su
İç malzemesi için:

500 gram yağsız kıyma
3 adet soğan
Sıvı yağ
Karabiber
Tuz
Açmak için:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağBOŞNAK BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Unu ve tuzu yoğurma kabında karıştırın.

Ilık su ilave ederek güzelce yoğurun ve pürüzsüz bir hamur elde edin.

Üzerine bir bez örtüp hamuru yarım saat dinlendirin.

Bu esnada böreğin iç harcını hazırlayın.

Soğanları ince ince doğrayın.

Kıymayı az yağda kavurun.

Soğanları kıymaya ekleyip kavurmaya devam edin.

Karabiber ve tuz da ekleyip altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Dinlenen hamurunuzu yeniden yoğurup 2 eşit parçaya ayırın.

Bezeleri 10 dakika daha dinlendirin.

Tereyağını eritip içine sıvı yağı ilave edin ve karıştırın.

Bezelerden birini merdaneyle hafifçe açın.

Erimiş yağdan hamurun üzerine sürün ve elinizle hamuru çekerek büyütebildiğiniz kadar büyütün.

İç harcının yarısını hamurun üzerine yayın ve dikkatle rulo yapın.

Tepsiyi yağlayıp hamurları ortadan dışa doğru sarın.

İkinci hamura da aynı işlemleri yapın.

Yağın kalanını hamurların üzerine sürün.

Önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

Ardından çıkarıp sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23