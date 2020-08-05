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Boşnak mantısı tarifi | Boşnak mantısı nasıl yapılır?

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Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:12:00 -
Boşnak mantısı tarifi | Boşnak mantısı nasıl yapılır?

Akşam yemeği için lezzetli bir tarif arayanlar Boşnak mantısı tarifini araştırıyor. İşte, leziz nefis Boşnak mantısı tarifi.

Boşnak mantısı tarifi

Malzemeler:

İç harç için:

  • 300 gram dana kıyma
  • 1 adet soğan
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • Yarım tatlı kaşığı nane

Hamur için:

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Servisi için:

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yufkayı yağlamak için:

  • Yarım su bardağı ayçiçek yağı

Boşnak mantısı nasıl yapılır?

Boşnak mantısı için öncelikle hamuru hazırlamanız gerekiyor.

Elediğiniz unu bir karıştırma kabına alın.

Unun ortasına havuz açın.

Una zeytinyağı, su ve tuz ekleyip yoğurun.

Yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamur kıvam alınca üzerini kapatın ve 30-35 dakika dinlendirin.

Kıymalı harç malzemelerini bir kase içerisinde karıştırın.

Dinlenen hamuru yumurta büyüklüğünde bezelere ayırın.

Üzerlerini hafif bir şekilde unladıktan sonra merdane yardımıyla, yaklaşık 30 cm. çapında açın.

Tek tek açtığınız yufkaların üzerini ayçiçek yağıyla yağladıktan sonra üst üste dizin.

Kenar kısımlarını parmaklarınızla bastırarak sabitlediğiniz hamurları elde ya da merdane yardımıyla açarak inceltin.

Açtığınız hamurları küçük kareler halinde kesin.

Hamurların ortalarına çiğ iç harçtan bölüştürün.

Mantıları kare olarak kapatın.

Fırın tepsisini yağlayın.

Mantıları aralarında boşluk bırakarak fırın tepsisine dizin.

Mantıları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Bir kasede yoğurdu güzelce çırpın.

Yağı tavayı alın ve kırmızı biberi kızdırın.

Fırından aldığınız mantıyı tabağa alın.

Mantının üzerine yoğurt ve sosu gezdirip servis edin.

Afiyet olsun.

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