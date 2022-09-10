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Dünya "Bosna Kasabı" hastaneye kaldırıldı
Dünya

"Bosna Kasabı" hastaneye kaldırıldı

"Bosna Kasabı" olarak tanınan, soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen eski Sırp komutan Ratko Mladiç'in Hollanda'nın Lahey kentinde bulunduğu cezaevinde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 13:56:00 -
"Bosna Kasabı" hastaneye kaldırıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve "Bosna Kasabı" olarak tanınan 79 yaşındaki eski Sırp komutan Ratko Mladiç'in kaldığı cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı.

Ratko Mladiç'in oğlu Darko Mladiç, Rus basınına yaptığı açıklamada babasının durumunun ağır olduğunu ifade ederek, "Genel halsizlik, zatürre ve kalp şikayetleri ile cezaevi hastanesine kaldırıldı. Muayenenin devam ettiği, sonuçlar çıkınca bize haber vereceklerini söylediler. Acil nakil talebinde bulundum. Durum ciddi. Sonuçları en geç pazartesi gününe kadar sunacaklarına dair söz aldım" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmişti

Bosna Hersek’te 11 Temmuz 1995’te ülkenin doğusundaki Srebrenitsa kentinin Bosnalı Sırp kuvvetlerin işgaliyle başlayan soykırımda 8 bin 372 Bosnalı katledilmişti. Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICTY) gelen deliller çerçevesinde Srebrenitsa'da yaşananların "soykırım" olduğuna karar vermişti.

Mladiç, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, karara itiraz etmişti. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması’nda (IRMCT) 8 Haziran 2021 tarihinde görülen temyiz duruşmasında, Mladic’in ömür boyu hapis cezası onanmıştı.

Mladic, 1992'de Bosna Hersek'te kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nda komutan olarak görev yapmış, 1995'te hakkında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl boyunca saklandıktan sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'daki bir köyde yakalanmıştı. Mladiç, Bosna savaşı sırasında Bosnalı Müslümanların katledilmesinden sorumlu tutuluyor.

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