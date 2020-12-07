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Spor Bosna Hersek'ten Fatih Terim hamlesi
Spor

Bosna Hersek'ten Fatih Terim hamlesi

Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkililerinin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i mili takımın başına getirtmek istediği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:11:00 -
Bosna Hersek'ten Fatih Terim hamlesi

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istediği ifade edildi.

A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında teklifin detaylarını açıklayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Fatih Hoca'ya teklife sıcak bakarsanız, burada yaşamanıza gerek yok Galatasaray'ı da çalıştır ancak milli maçlarda takımın başında ol" dediğini söyledi.

Uzundurukan, "Terim'e teklifi getiren Galatasaray'ın eski oyuncusu Misimovic. Bosna Hersek Federasyonu Fatih Hoca'ya İstanbul'a yaşa, Galatasaray'ı da çalıştır, bizi de çalıştır şeklinde teklif yaptı" dedi.

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