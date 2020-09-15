Bosna Hersek'teki "Uluslararası Belgesel Festivali" sona erdi

SARAYBOSNA (AA) - Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC), online ortamda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalde "AJB Ana Ödülü"nü, Molly Stuart yönetmenliğinde çekilen ve 19 yaşındaki Yahudi bir kızın İsrail ideolojisi ve sistemine karşı çıkmasını anlatan "Muhalif" (Objector) isimli belgesel kazandı.

Juri üyelerinden yönetmen Oggi Tomic, belgeselin çekiminde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Böyle cesur bir filme imza atan ekibe bundan sonraki festivallerde başarılar diliyorum." dedi.

"AJB Program Ödülü" Bosna Hersekli yönetmen Dino Mustafic'in yönetmenliğini üstlendiği "Yarını Dönüştürmek" (Transforming Tomorrow) isimli belgesele verilirken, "AJB Jüri Özel Ödülü"ne Çekyalı yönetmenler Vita Klusaka ve Barbore Chalupove'nin "Ağa Yakalanmak" (Caught in the Net) belgeseli layık görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online ortamda yapılan festivalde bu yıl "İzleyici Ödülü" verilmedi.

Festivalin kapanışında ayrıca, Lejla Zvizdic'in "Rüya Takım Bebeğim" (Dream Team Babe) isimli belgeselin dünya prömiyeri yapıldı.

Sinemaseverlere, AJB DOC'un resmi internet sitesi üzerinden kaydolmadan ücretsiz bir şekilde diledikleri belgeseli izleme fırsatı sunan festival kapsamında, 10'u yarışma kategorisinde olmak üzere 18 belgeselin gösterimi yapıldı.



11 Eylül'de başlayan festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.

