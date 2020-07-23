Bosna Hersek'te yeni güvenlik bakanı oy birliğiyle Selmo Cikotic oldu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te haziran ayında istifa eden Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic'in yerine oy birliğiyle Selmo Cikotic seçildi.

Bosna Hersek Temsilcileri Meclisinde yapılan oylamada, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija'nın talebi üzerine Demokratik Eylem Partisinden (SDA) Cikotic, 18 "evet" oyuyla yeni güvenlik bakanı oldu.

Saraybosna Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde akademisyen olan Cikotic, 2006-2010 yıllarında ise savunma bakanı olarak görev yapmıştı.

Eski bakan Radoncic ise hükümet ortakları ile özellikle göçmen krizinin çözümü ve bazı Pakistan vatandaşı göçmenlerin sınır dışı edilmesi noktasında farklı görüşlere sahip olduklarını belirterek haziran ayında istifa etmişti.