Bosna Hersek'te adaylık sorusu: Aday olsa hangi dünya liderine oy verirdiniz?

2 Ekim’de genel seçimlerin yapılacağı Bosna Hersek’te seçime günler kala sokak röportajlarıyla seçmenin nabzı yoklanmaya devam ediyor.

Erdoğan cevabını veriler

Ülkenin başkenti Saraybosna'da sokak röportajı yapan bir gazeteci Bosna Herseklilere ilginç bir soru yöneltti. Seçmenlere "Bosna Hersek'te adaylığını koysa hangi dünya liderine oy verirdiniz?" sorusunu soran gazeteciye röportaja katılanların çoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı liderleri olarak görmek istediklerini söyledi.

"Çok iyi şeyler düşünüyorum"

Röportaja katılan Bosna Herseklilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı liderleri olarak görmek isterken sebebini ise şu şekilde ifade ettiler;

* Dünya liderleri arasında Türkiye liderinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkesini en iyi şekilde yönetiyor ve ülkesi için çabalıyor. Dolayısıyla aday olsa ona oy verirdim.

* Erdoğan'a oy verirdim. Onun Bosna Hersek için iyi bir lider olacağını düşünüyorum.

* Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü kendisinin tek hakiki dünya lideri olduğunu düşünüyorum.

* Oyumu Erdoğan'a verirdim. Onun Bosna Hersek için iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Hakkında çok iyi şeyler duydum. Onu kendi gözlerimle görme imkanım da oldu. Tam bizim Bosna'mıza göre biri olduğunu düşünüyorum ve onu beğeniyorum.

* Burada mevcut durum zor. Erdoğan gibi sıkı disipline sahip bir lider lazım.

2 Ekim'de seçime gidecekler

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonunca (CİK), bugün yapılan açıklamada, ülkedeki Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Bosna Hersek Parlamentosu üyeleri, Bosna Hersek Federasyonu Parlamentosu üyeleri, Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi üyeleri, Brçko Bölgesi Meclisi üyeleri ve kanton meclislerinin üyeleri için genel seçimlerin 2 Ekim'de yapılmasına karar verildiği duyurmuştu.