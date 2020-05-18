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Bosna Hersekli NBA oyuncusu Yusuf Nurkic'den gıda yardımı

Portland Trail Blazers'ın pivotu Nurkic, ülkesindeki yardıma muhtaç insanlar için ramazan ayında dağıtılmak üzere 125 bin ton gıda yardımı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:29:38 -
Bosna Hersekli NBA oyuncusu Yusuf Nurkic'den gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Portland Trail Blazers'da oynayan Bosna Hersekli pivot Yusuf Nurkic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkesinde ramazan ayında dağıtılmak üzere 125 bin ton gıda yardımında bulundu.

Bağışı alan Bosna Hersek'teki yardım kuruşundan yapılan açıklamada, bu ay içinde yardıma muhtaç insanlara dağıtılmak üzere kuruluş olarak hedefledikleri 500 ton gıda yardımını toplama misyonunda Nurkic'in yardımının önemli bir yer teşkil ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Yusuf'un daha önce birçok kez gizli kalması koşuluyla insani yardımda bulunduğu ama bu sefer ise yaptığı yardımın açıklanması iznini verdiği belirtildi.

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