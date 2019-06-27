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Bosna Hersek’le ticaret katlanacak

İTO öncülüğünde, Türkiye ile Bosna Hersek’in ticari hacmini 2 milyar dolara çıkarmak için işbirliğini güçlendirecek adımlar atılıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:48
Bosna Hersek’le ticaret katlanacak

 Akit  Ekonomi 

Türkiye ile Bosna Hersek’in ticari hacmini 700 milyon dolar seviyesinden 2 milyar dolara çıkarmak için işbirliğini güçlendirecek adımlar atılıyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) öncülüğünde gerçekleştirilen girişimlerle öncelikli olarak metal, ahşap ve turizm sektörlerini kapsayan ticarete ağırlık verilecek.

Ticaret hacmi artırılacak

İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşen Bosna-Hersek Yatırım ve İşbirliği Günü’nde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına dönük mesajlar verildi. İstanbul Ticaret Odası ve Bosna Hersek Dış Yatırımları Geliştirme Ajansı (FIPA) ortaklığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Bosna Hersek’in Türkiye için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, “Saraybosna, Osmanlı ticaretinin batıya açıldığı en büyük merkezdi. Bugün de bu tarihi birlikteliği güçlendirmek lazım. İki ülke kardeş. Bu dostluk ticaretle taçlanmalı. Bosna Hersek’le 2003’de imzalanan STA ile ticari hacmimiz 6 kat artarak 2018’de 661 milyon dolara ulaştı. Bunun 420 milyon doları Türkiye’nin ihracatı iken geri kalan kısmı Bosna Hersek’in ihracatı. Türkiye, Bosna Hersek’in dış ticaretinden yüzde 7.2 pay alıyor ve Türkiye’nin Bosna Hersek’te 13 önemli yatırımı var. 2017’den bu yana STA’ya bağlı olarak gümrüklerde vergi sıfırlandı. Ancak bu STA’nın önümüzdeki günlerde hizmetler sektörünü de içine alacak şekilde genişlemesini bekliyoruz. Hedefimiz önce 1 milyar dolar, sonra 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak” dedi.

Türkiye’den 250 milyon $’lık yatırım

FIPA Direktörü Gordan Milinic de, Bosna Hersek’in Türkiye ile özellikle üretim yatırımları konusunda işbirliği yapmak istediğini dile getirerek, Türkiye’nin Bosna Hersek’e 250 milyon dolarlık doğrudan yatırımı olduğunu, ortak çalışmak için metal, ahşap, gıda üretimi, turizm konularında işbirliği yapılabileceğini dile getirdi.

Kalkınma ajansları arasında işbirliği

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Saraybosna’ya yapılan çalışma ziyareti kapsamında da, Saraybosna Ekonomik Bölgesi Kalkınma Ajansı, Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanlığı, Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası, Bosna Hersek İle İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BIGMEV), T.C. Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ve TİKA Bosna Hersek Saraybosna Program Koordinasyon Ofisi’ne çalışma ziyaretinde bulunuldu. Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanı Haris Basic makamında Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık’ı ağırladı. Toplantı sırasında Ankara’nın mevcut potansiyelini bildiğini belirten Sayın Basic, Saraybosna Kalkınma Ajansı’na tecrübe aktarımı konusunda destek verilmesi gerekliliğini vurguladı. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Saraybosna Kalkınma Ajansı ile yakın iş birliğinin devam ettirilmesini söyleyerek Ankara Kalkınma Ajansı olarak TechAnkara Proje Pazarı etkinliğine Saraybosna Kalkınma Ajansı’nı davet etti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:48
  1. Bosna Hersek
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  3. Bosna-Hersek Yatırım ve İşbirliği Günü
  4. Bosna Hersek Dış Yatırımları Geliştirme Ajansı (FIPA)
  5. İTO Başkanı Şekib Avdagiç
  6. FIPA Direktörü Gordan Milinic
  7. Ankara Kalkınma Ajansı
  8. Saraybosna Ekonomik Bölgesi Kalkınma Ajansı
  9. Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanlığı
  10. Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası
  11. Bosna Hersek İle İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BIGMEV)
  12. T.C. Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
  13. TİKA Bosna Hersek Saraybosna Program Koordinasyon Ofisi
  14. Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanı Haris Basic
  15. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık
  16. TechAnkara Proje Pazarı

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