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Bosna Hersek ve Ereğli ortak kamp yaptı

Kdz.

10 Eylül 2019 Salı 17:29
Bosna Hersek ve Ereğli ortak kamp yaptı

Kdz.Ereğli Oturarak Voleybol Takımı ile Bosna Hersek Skıso Breza 304 Takımı Ereğli İlçesin’de ortak spor kampı gerçekleştirdi.


Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde Kdz.Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol Takımı ile Bosna Hersek Skıso Breza 304 Takımı ortak spor kampı yaptı. Kampın ardından Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Bosna Hersek Zenica Doboj Kanton Başbakanı ve Bakanları onuruna yemek verdi.


Gerçekleştirilen yemeğe Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Zenica Doboj Kanton Başbakanı Mirza Gani, Zenica Doboj Kanton Gaziler Dairesi Bakanı Fahrudin olakovi, Zenica Doboj Kanton Tarım ve Orman Bakanı Mirnes Bai, Zenica Doboj Kanton Ticaret Odası Bakanı Edisej Sjerotanovi, İlçe Spor Müdürü Serkan Keleş, Kdz. Ereğli Belediyespor As Başkanı Tarkan Atik, Kdz. Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol Takımı antranörü Adem Çelik ve iki takım sporcuları katıldı.


Program, Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından hazırlanan Ereğli tanıtım filminin ve Sevgi Barış Dostluk Festivali’nin görüntülerinin sunumuyla başladı.



Yemek programında konuşan Kdz.Ereğli Kaymakamı Kdz. İsmail Çorumluoğlu, iki şehir arasında ekonomik ilişkilerin artırılması için çaba göstereceklerini belirterek şunları söyledi:


“Ereğli’de bulunmanızdan mutluluk duyduk. Biz Türkler olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bürokratları olarak dünya üzerinde nerede gözyaşı varsa, nerede sıkıntı varsa, Müslümanların nerede sıkıntısı varsa orada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün Suriye olur, yarın Balkanlar olur, Türki Cumhuriyetler olur. Benim de Bosna’yı 8’er günlük 2 kez ziyaret etme fırsatım oldu. O zor zamanınızda bizim devletimizin Bosna’daki vatandaşlarımıza ne kadar destek olduğunu, ne kadar yardımcı olduğunu oradaki vatandaşlarımızdan dinleme imkanım oldu. O ziyaretlerde ülkem adına gurur duydum. Ayakta durmak için ekonomik gelişmeye ihtiyaç var. Bu ziyaretten sonra dilerim, şehirlerimiz arasındaki ekonomik ilişkiler gelişir.”



’’Bosna Hersek kardeş ülkemiz’’


Programda söz alan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İki şehir arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi için çalışacaklarını söyleyerek; ’’Bosna Hersek bizim kardeş ülkemiz. Çektiğiniz acıları, ızdırapları biz de sizlerle yaşadık. Türkiye’de yaşayan herkes, bunu yüreğinde hissetti. Acı çektik, üzüldük, ruhumuzla, kalbimizle hep sizin yanınızda olduk. Sizleri önemsiyoruz ve destek olmak istiyoruz. Bugün Ereğli’nin bütün üst düzey protokolü burada ve sizin yanınızda. İki kent arasında başlayan bu sıcak işbirliği ortamını çok daha geliştireceğimize inanıyorum. Önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz Sevgi Barış Dostluk Festivali’ne sizleri şimdiden davet ediyorum. Karşılıklı ziyaretlerle kültürel, ticari, ekonomik işbirliği imkanlarımız daha da gelişecektir. Burada kendinizi kendi evinizde, ülkenizde gibi hissedin" şeklinde konuştu.


Zenica Doboj Kanton Başbakanı Mirza Gani de Ereğli’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. Gani “Sevgi, Barış şehrinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz.Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel anılarla dönüyoruz. Gelecek yıl biz de sizleri Bosna’da misafir etmek isteriz. En büyük dostumuzun Türkiye ve Türkler olduğunu biliyoruz” diye konuştu.


Yemek karşılıklı hediyeleşme ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:29
  1. kültür
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