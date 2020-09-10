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Aktüel Bosna Hersek salgın nedeniyle mart ayında kapattığı sınırlarını açtı
Aktüel

Bosna Hersek salgın nedeniyle mart ayında kapattığı sınırlarını açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:20:48 -
Bosna Hersek salgın nedeniyle mart ayında kapattığı sınırlarını açtı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 22 Mart'ta kapatılan ülke sınırlarının tüm ülke vatandaşlarına açıldığını duyurdu.

Bugünkü konsey toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, daha önce yalnızca Sırbistan, Karadağ, Avrupa Birliği (AB) ve Schengen ülkelerine açık olan ülke sınırlarının, negatif PCR testi koşuluyla herkese açıldığı bildirildi.

Açıklamada, bugün alınan karar doğrultusunda, 48 saati aşmamış negatif PCR testi olan herkesin ülkeye girişine müsaade edildiği kaydedildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi, önceki haftalarda Türkiye, ABD, Rusya ve Çin'den gelen vatandaşların girişine izin verilmesine yönelik karar almış, kararın yürürlüğe girmesi için Güvenlik Bakanlığı ve Bakanlar Konseyinin onayı beklenmişti.

Salgın nedeniyle 22 Mart'ta kapatılan ülke sınırları, 1 Haziran'da Sırbistan ve Karadağ'a, 16 Temmuz'da ise negatif PCR testi koşuluyla AB ve Schengen ülkelerinin vatandaşlarına açılmıştı.


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