Bosna Hersek ilk hac kafilesini uğurladı

Saraybosna

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerin ilki yola çıktı. Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden başkent Saraybosna'ya gelen 138 hacı adayı, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan kalkan uçakla Medine'ye hareket etti. Hacı adayları, Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri ile yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Hac Görevlileri Koordinatörü İzet Camdzic, yaptığı açıklamada, bugün iki uçağın daha kutsal topraklara hareket edeceğini belirterek, "280 hacı adayımız daha bugün yola çıkacak. Medine'de onları İslam Birliği görevlilerimiz bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.