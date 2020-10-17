Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic'in koronavirüse yakalandı

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Selmo Cikotic'in test sonucunun pozitif çıktığı ve hastalığın hafif seyrettiği bildirildi.

Cikotic'in önceden planlanan tüm programlarını iptal ettiği belirtilen açıklamada, kendisini evinde tecrit altına aldığı ve temas kurduğu kişilerin bilgilendirildiği kaydedildi.

Bosna Hersek'te dün de Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Partiden yapılan açıklamada, Boşnak lider İzetbegoviç'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisini evinde tecrit altına aldığı bildirilmişti.

Son 24 saatte 716 yeni vaka tespit edilen ve salgının başından beri en yüksek günlük artışın kaydedildiği Bosna Hersek'te bugüne kadar 33 bin 561 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 981 kişi hayatını kaybetti.