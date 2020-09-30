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Aktüel Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Brüksel'de
Aktüel

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Brüksel'de

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:57:11 -
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyeleri Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Görüşme hakkında AB Yüksek Temsilcisinin ofisinden yapılan açıklamada, Borrell'in Konseyin Başkanı ve Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile Sırp Üyesi Milorad Dodik ile görüşmesinde Bosna Hersek'in AB sürecinde ilerlemeye yönelik taahhütlerini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Borrell, Mostar'da yerel seçimlerin düzenlenmesi, Ulusal Savaş Suçları Stratejisi'nin kabulü kararı ile Bosna Hersek'in AB'nin ortak dış ilişkiler ve güvenlik politikalarına uygun hareket etmeye yönelik ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde birlik ortamı oluşturulmasının önemine işaret eden Borrell, siyasi gerilimin düşürülmesi ve uzlaşmasının teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

Borrell, başkanlık konseyinin AB sürecinde ilerleme sağlayacak reformların uygulanmasına yönelik bağlılığının devamına dikkati çekerek, Bosna Hersek makamlarının sürdürülebilir bir göç ve iltica sistemi kurulmasıyla göç yönetimi konusunda sorumluluk alması ihtiyacına yönelik ısrarını dile getirdi.


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