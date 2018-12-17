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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Giresun'da çocuklarla buluştu

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 15-16 Aralık'ta Giresun'da ücretsiz sahnelendi

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:44
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Giresun'da çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 15-16 Aralık'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Giresunlu çocuklarla buluştu.

Şirketin açıklamasına göre, tüm Giresun halkının davetli olduğu oyun, 15-16 Aralık'ta Bulancak Belediyesi 75. Yıl Halk Kütüphanesi Tiyatro Salonu'nda ücretsiz sahnelendi. Giresunlu çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrendi.

İki ayrı günde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan ve bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.


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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:44
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