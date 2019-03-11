0553 313 94 23

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Çorumlu çocuklarla buluştu

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyunu 9 ve 10 Mart tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00’te, Buhara Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelendi

11 Mart 2019 Pazartesi 12:22
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Çorumlu çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA)- Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 550’u aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Çorumlu çocuklarla buluştu.

- Oyun, çocuklara çevre bilinci aşılıyor

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyunu 9 ve 10 Mart tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00’te, Buhara Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelendi.Oyuna, Çorumlu çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun, önümüzdeki dönemde de on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.

- Hayvanlar, La Fonten’i yardıma çağırıyor

‘La Fonten Orman Mahkemesi’nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten’den yardım istiyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:22
  1. "Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu
  2. Çorum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız olarak bulundu
    1. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    2. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    3. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    4. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    5. Serbest piyasada altın fiyatları
    6. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    7. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    8. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    9. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    10. Hırsızlık çetesi çökertildi
    11. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    12. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    13. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    14. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    16. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    17. Tatvan, muaythai milli takım..
    18. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    19. Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
    20. Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli..
    21. ANALİZ - Cezayir devlet başkanlığı..
    22. Kocaeli'de binlerce Pisa Kulesi var!
    23. Diyanet- Sen Bilecik İl Temsilciliği..
    24. Lider şampiyonluğa bir adım daha..
    25. Dünya Silah Ticareti raporu yayınlandı
    26. Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine..
    27. AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı istifa..
    28. Dağda mahsur kalan 7 arkadaş kurtarıldı
    29. Rektör Durmuş, Katar Ankara..
    30. Diyanet-Sen Elazığ Şubesinden ezana..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var