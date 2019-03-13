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Boşanmaya özendiren yayınlar yine piyasada!

Hürriyet’in birinci sayfadan verdiği boşanmayı meşrulaştıran haberi tepkilere neden oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:47
Boşanmaya özendiren yayınlar yine piyasada!

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin birinci sayfasındaki dikkate değer haberler masaya yatırıldı. Programda, Hürriyet’in birinci sayfadan yayınladığı Çocuklar Duymasın haberi de konuşuldu.

Dağıstanlı’nın, “Günün en önemli haberi” olarak tanımladığı boşanma haberi, aile kurumunun öneminin anlatılması gereken bir dönemde yayınlandığı için, Akit TV sunucusunun ve usta gazeteci Karahasanoğlu’nun tepkilerine neden oldu.

İşte Manşetlerin Dili’nde, ilgili haberin konuşulduğu bölüm:

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:47
  1. çocuklar duymasın
  2. Manşetlerin Dili
  3. Hürriyet
  4. Ali İhsan Karahasanoğlu
  5. Fatin Dağıstanlı
  6. Akit TV

YORUM YAZ

  • mahmutmahmut4 dk önce
    dingil ergun plak! Karahasanoğlu usta gazeteci değil de senin gibi dingillerin küfretmeyi öğrendiği satılıklar mı usta gazeteci? Sen bile gelip okumuşsun bak!
  • Bilal Bilal 7 dk önce
    Sayin akit bakin musluman durust olur yalan soylemez su anda zaten kanunlar bosanmayi zinayi dost hayatini serbest etmis .Biraz gercekci olalim buda pislik yeni aile hakindaki kanunlarda pislik kusura bakmayin durum cok vahim beyaz tv atv resmen aileyi dagitmaya cabaliyor bir gunduz kusagina lutfen bakin.Erkekler kadin oldu kafinda her istedigini yapan oldu durum bu karar sizin
  • Ergun PlakErgun Plak19 dk önce
    Bi de usta gezeteci demiş ya la :) en yandaşından en objektifine sorun bakalım bu iki dingili tanıyan varmı ?
  • ZeynebZeyneb41 dk önce
    Bu meymenetsiz kadını örnek alırsan CHP li olursun sonrada elinde ahlaksızca pankart taşıyıpTaksimde ıslık çalmaya başlarsın
  • Muzdarip DoğrucuMuzdarip Doğrucu57 dk önce
    Şöyle düşünüyorum. Hadi bu ifsat komiteleriailemizi toplumumuzu bozmak için türlü dolaplar çeviriyorlar. Peki evde oturup bunları seyredenlere ne demeli. Esas suç bu tip yayınları izleyenlerdedir. Zarara rızasıyla girene acınmaz. Bu yayınları izleyip de ahlakını huzurunu bozanlar maalesef kötü sonucu da hak ediyorlar. Kimse seyretmese bunlar da bu yayınları yapamazlar.

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