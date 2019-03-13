Boşanmaya özendiren yayınlar yine piyasada!
Hürriyet’in birinci sayfadan verdiği boşanmayı meşrulaştıran haberi tepkilere neden oldu.13 Mart 2019 Çarşamba 12:47
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin birinci sayfasındaki dikkate değer haberler masaya yatırıldı. Programda, Hürriyet’in birinci sayfadan yayınladığı Çocuklar Duymasın haberi de konuşuldu.
Dağıstanlı’nın, “Günün en önemli haberi” olarak tanımladığı boşanma haberi, aile kurumunun öneminin anlatılması gereken bir dönemde yayınlandığı için, Akit TV sunucusunun ve usta gazeteci Karahasanoğlu’nun tepkilerine neden oldu.
İşte Manşetlerin Dili’nde, ilgili haberin konuşulduğu bölüm:
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