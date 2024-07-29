Boşanma davalarında Yargıtay'dan emsal karar! Büyü ve muska yapana...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarına ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi. Eşine fiziksel şiddet uygulayan erkek, büyü, muska işleriyle ilgilenen ve sosyal medyada paylaşım yapan kadını eşit kusurlu saydı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanan eşlere ilişkin yeni bir karara imza attı. Sivas'ta yaşayan bir kadın eşininde nsürekli hakaret gödüğünü, gururu ve onurunun kırıldığı, fiziksel şiddete maruz kaldığını, sokak ortasında defalarca kez dövüldüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Tazminat talebinde bulunan kadına ise eşi şaşırtan bir iddia ortaya attı.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Erkek eşinin evi beğenmediğini, maddi durumunun yetmediği eşyaları istediğini ve kendisinden tiksindiğini belirterek kırıcı sözler söylediğini bu nedenle de boşanma davası açtığını iddia etti.

Ayrıca erkek, eşinin sosyal medya hesabından video paylaştığını başkaları tarafından cinsel içerikli yorumlar yapıldığını öne sürdü. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını savunan eş boşanma kararının verilmesini ve kendisine tazminat ödenmesini talep etti.

MAHKEME EŞİT KUSURLU BULDU

Sivas 2. Aile Mahkemesi ise kadına fiziksel şiddet uygulayıp hakaret eden erkeğe, muska, büyü ve sosyal medyadan videolar paylaşan eşleri eşit kusurlu buldu. Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme ise karşılıklı tazminat talebini reddetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin temyiz kararını onadı. Mahkeme 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 370. maddesi gereğince hükmü onadı.

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