Boşanma aşamasındaki kadının eşi tarafından öldürülmesi Çiftin 5 çocuğu, Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki kadının eşi tarafından öldürülmesinin ardından çiftin 5 çocuğu, Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı. Eşi M.Ç. tarafından Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde öldürülen Sibel Ç'nin (36) cenaze işlemleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde devam ediyor. Çiftin yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Sibel Ç'nin polisten herhangi bir koruma talebinin bulunmadığı öğrenildi. Sibel Ç, dün, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.