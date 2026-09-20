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Yerel Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurup öldürdü
Yerel

Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurup öldürdü

Yeniakit Publisher
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Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurup öldürdü

Hatay'da ayrılma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 47 yaşındaki Emine Çil, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., 47 yaşındaki eşi Emine Çil’i pompalı tüfekle vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Çil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. K.Ç., olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

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