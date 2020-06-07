Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden şüpheli tutuklandı

Kartal’da parkta konuştukları sırada boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden şüpheli, “kasten nitelikli yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, “Ayağıma tekme atmaya başladı. İstemeyerek de olsa bir refleks gösterdim” diyerek kendini savundu.

Kartal’da boşanma aşamasında olduğu eşi D.E.’yi parkta oturdukları sırada darp eden şüpheli E.E., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinde, “Eşimle aramızda devam eden bir boşanma davası bulunmaktadır. Farklı yerlerde yaşamaktayız. Kızım ve eşim aynı evde yaşamaktadır. Kızımın erkek arkadaşı E. onlar ile beraber aynı evde yaşadığından dolayı kendisi ile bu konu nedeniyle daha önceden tartışmıştık. Olay günü aynı konu açılınca yine tartıştık. Kendisi evine karışma hakkı bulunmadığımı söyledi. Ben de boşanma davamızın devam ettiğini bu durumun hoş olmadığını söyledim. Ancak yanından uzaklaşmamı söyledi. Daha sonra sapık var diye bağırırım ve seni burada linç ettiririm dedi” diye konuştu.

Şüpheli savunmasının devamında, “Elimle ağzını kapattım. Elimi isırdı. Çantasını yüzüme vurdu. Ayağıma tekme atmaya başladı. İstemeyerek de olsa bir refleks gösterdim. Yüzünden kan geliyordu. Daha sonra ben de oradan uzaklaştım. Beni linç ettirmeye çalışıyordu. Kesinlikle silah ya da kesici bir alet yoktu. Tarafıma iftira atmaktadır” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, “kasten nitelikli yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılıktan yazılı açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “06.06.2020 tarihinde İstanbul ili Kartal ilçesinde mağdur D.E.’nin boşanma aşamasında olduğu eşi E.E. tarafından parkta konuştukları esnada fiziksel şiddete maruz bırakıldığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak mağdurun beyanı ve adli raporu temin edilmiş, aynı gün yakalanan şüpheli E.E. de gözaltına alınmıştır” denildi.

Açıklamada, şüpheli E.E.’nin İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Kasten Nitelikli Yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.