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Aktüel

Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:09:52 -
Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da boşanma aşamasında olduğu eşine parkta konuştukları sırada fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün Kartal'da mağdur D.E'nin boşanma aşamasında olduğu eşi E.E. tarafından parkta konuştukları esnada fiziksel şiddete maruz bırakıldığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında mağdurun beyanı alınarak adli raporun temin edildiği kaydedilen açıklamada, şüpheli E.E'nin aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, toplanan delillere göre üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiği yönünde kuvvetli şüphe bulunan E.E'nin savcılıktaki ifadesine müteakip
sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.


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