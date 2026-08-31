  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teşhirci kadınlara sert tepki: “Sütyeni crop, boxeri şort yaptınız” “Haksız yere ihraç edildim” diyordu… Eski hakimin HSK dosyasından neler çıktı neler KKTC'deki yolcu gemisi alabora olmuştu! 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı Yeni hedefleri belli oldu! “Saldırı hazırlığına başladık” Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı TOGG T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte talep toplama ve teslimat tarihi Dr. Muhammed Mazhar Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in! Siyonist İsrail’in yeni iftiralarına tepki 250 araç kayıp 1.9 milyon üyenin verileri kopyalandı... Hem yalancılar hem talancılar Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler
Gündem Boşanıp yeniden evlendiği ve ardından tekrar boşandığı eşini öldürüp intihar etti
Gündem

Boşanıp yeniden evlendiği ve ardından tekrar boşandığı eşini öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Boşanıp yeniden evlendiği ve ardından tekrar boşandığı eşini öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, daha önce boşanıp yeniden evlendiği ve tekrar boşandığı eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'taki bir apartmanın merdiven dairesinde A.K. (46) ile yaklaşık bir ay önce boşandığı eşi A.O. (36) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.O'ya ateş eden A.K, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, A.O. ve A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.O. ve A.K'nın iki kez evlenip ayrıldığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23