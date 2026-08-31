Boşanıp yeniden evlendiği ve ardından tekrar boşandığı eşini öldürüp intihar etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, daha önce boşanıp yeniden evlendiği ve tekrar boşandığı eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'taki bir apartmanın merdiven dairesinde A.K. (46) ile yaklaşık bir ay önce boşandığı eşi A.O. (36) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.O'ya ateş eden A.K, daha sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, A.O. ve A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
A.O. ve A.K'nın iki kez evlenip ayrıldığı öğrenildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.