Boşanan kadının sağlığı bozuluyor



Finlandiya'da yapılan araştırma, kadında ve erkekte, evliliğin kalp krizi geçirme veya kalp krizinden ölme riskini azalttığını gösterdi. Adamlar araştırıyorlar, toplumlarını uyarıyorlar ama bizde yankı bulmuyor. Çapulcu medya bu tür haberleri çöpe atıyor. Yuvaların bozulmasının da önüne gececek haberlerden hoşnut olmuyor.

Haberin ayrıntısında üstelik bekar, evli ve boşanmış kadınların mukayesesi de yapılıyor. Sağlığı riske atma oranının iki katı geçiyor..

Finlandiya'nın 4 bölgesinde, 35 yaş ve üzerindekilerin sağlık ve medeni durumunu inceleyen bilim adamları, evli kadınların kalp krizi geçirme ve kalp krizinden ölme riskinin yüzde 20, boşanmışlarda yüzde 32 ve bekarlarda ise yüzde 43 olduğu sonucuna vardı.

Erkeklerde durum

Evli erkeklerde ise riskin yüzde 26, boşanmışlarda yüzde 42, bekarlarda yüzde 51 olduğu belirtildi.

Araştırmaya imza atanlardan, Turku Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Aino Lammintausta ''Özellikle orta yaşta, erkek ve kadınlarda evliliğin koruyucu bir etken olduğunu'' vurguladı.

Bilim adamları, evlilerin daha sağlıklı ve düzenli yaşam tarzına sahip bulunduğunu, evli olmayanların ise daha fazla depresyona girdiğini ifade etti.

Araştırma, ''European Journal of Preventive Cardiology'' dergisinde yayımlandı.

Evlilik yorgunluğu 2.5 yıl sonra başlıyor

Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Uzman Nörolog Mehmet Yavuz’un bizim toplumumuz için yaptığı tesbitler de hayli dikkat çekici. Bakın Dr. Yavuz ne diyor:

Evliliklerde boşanma riskinin yüksek olduğu dönemler; ilk 1 yıl, daha sonraki 6 yıl ve evliliğin 20. yılı..

Eşlerden her ikisinin de çalışıyor olması, evliliği yorgunluğa götüren nedenlerden biri. Çalışan kadın evine vakit ayırdığı zaman kariyeri tehlikeye giriyor, kariyerine yöneldiğinde evini ihmal ediyor. Çalışan kadınlarda çalışmayanlara göre 6 kat daha fazla boşanma var.

Yatlar katlar mutluluk getirmiyor

Çok odalı evler, yazlıklar, kışlıklar, farklı televizyon ve bilgisayarlar, çiftleri birbirinden koparıyor ve yalnızlaştırıyor.

Akraba ziyaretleri ve komşuluk ilişkileri evliliği sürekli dinamik tutarak yorgunluğa engel olabiliyor. Haftada en az iki defa akraba ya da komşu ziyaretinde bulunanlarda, evlilik yorgunluğu riskinin azalıyor. Evlerinde hizmetçi ya da bakıcı olanlarda da olmayanlara göre boşanmalar daha fazla..