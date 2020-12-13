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Yerel Boş yolu paylaşamadılar! Kaza yaptılar
Yerel

Boş yolu paylaşamadılar! Kaza yaptılar

Esenyurt D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:55:00 -
Boş yolu paylaşamadılar! Kaza yaptılar

Kaza dün öğle saatlerinde Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı.

İlginç kaza tam da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı.

Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapandı. Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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