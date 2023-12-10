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Kadın - Aile Boş yere antibiyotik kullanımına son! Bu meyveyi tüketin: Turna yemişi, doğada kendiliğinden yetişiyor! Rafın şampiyonu meyve
Kadın - Aile

Boş yere antibiyotik kullanımına son! Bu meyveyi tüketin: Turna yemişi, doğada kendiliğinden yetişiyor! Rafın şampiyonu meyve

Yeniakit Publisher
2023-12-10 19:18:00 -
Boş yere antibiyotik kullanımına son! Bu meyveyi tüketin: Turna yemişi, doğada kendiliğinden yetişiyor! Rafın şampiyonu meyve

Vücudumuzun bağışıklık sisteminin güçlü olması bizi hastalıklara karşı korur. Turna yemişi en iyi bağışıklık güçlendiren meyvelerin başında gelir. Dünyanın birçok yerinde doğal antibiyotik olarak tüketilen bu bitki, virüs ve bakteriler ile mücadelede vücudun yardımcısıdır.

Fransa’da, 5 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Polifenol ve sağlık Konferansı’nda Gündem maddelerinden biri de turna yemişi tüketiminin antibiyotik kullanımını azaltabileceğiydi. Yeni yapılan araştırmalar, Türkiye’de cranberry olarak da bilinen turna yemişinin vücutta oluşan antibiyotik bağışıklığına ve oksidatif strese karşı faydalı olabileceğini gösteriyor.

Dünyada en sık rastlanan ve neredeyse her iki kadından birinin yakalandığı idrar yolu enfeksiyonlarını (kaynak) frenlemekte de etkili olan turna yemişi, enfeksiyon riskinin azalmasıyla antibiyotik kullanımının ve bağışıklığının da azalmasına yardımcı oluyor.

Boston Sağlık Sistemi Bulaşıcı Hastalıklar Müdürü Kalpana Gupta, araştırmayı şöyle yorumladı: “Uzun zamandır turna yemişinin idrar yollarına faydalarını inceliyoruz ancak bu araştırma, faydaların ne kadar geniş kapsamda olabileceğini kanıtlıyor”

NASIL KULLANILIR? Turna yemişinin suyunu hazırlayabilir ya da aktarlardan turna yemişi kurusu şeklinde satın alabilirsiniz.

Turna yemişi suyu hazırlamak için; Yaklaşık yarım kilo turna yemişi tencereye alınır ve üzerine 2 su bardağı su ileva edilerek kaynatılmaya başlanır. Turna yemişleri ısının da etkisiyle rengini suya verir. Suyun rengi kırmızı olana kadar kaynatın. Daha sonra turna yemişi suyu süzülür ve turna yemişi suyu hazırdır. İçerken içerisinde şeker ya da bal ilave edebilirsiniz tatlandırmak için.
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