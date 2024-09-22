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Medya Boş yapma Nasrallah! Kurusıkı tehditleriniz artık kimseyi korkutmuyor
Medya

Boş yapma Nasrallah! Kurusıkı tehditleriniz artık kimseyi korkutmuyor

Yeniakit Publisher
2024-09-22 13:26:00 -
Boş yapma Nasrallah! Kurusıkı tehditleriniz artık kimseyi korkutmuyor

Melih Altınok, Hizbullah Lideri Nasrallah’ın İsrail’e yönelik tehditlerini boş sözler olarak nitelendirdi. Altınok, Hizbullah’ın İsrail karşısında yetersiz kaldığını ve bu tür açıklamaların sadece propaganda amaçlı olduğunu savundu. Nasrallah’ın militanlarına dağıttığı cihazların güvenilirliğini sorgulayan Altınok, bu durumun Hizbullah’ın zayıflığını gösterdiğini belirtti. Altınok, Nasrallah’ın İsrail karşısında somut adımlar atmadığını ifade ettiği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, Hizbullah Lideri Nasrallah’ın İsrail’e yönelik tehditlerini boş sözler olarak nitelendirdi. Altınok, Hizbullah’ın İsrail karşısında yetersiz kaldığını ve bu tür açıklamaların sadece propaganda amaçlı olduğunu savundu. Nasrallah’ın militanlarına dağıttığı cihazların güvenilirliğini sorgulayan Altınok, bu durumun Hizbullah’ın zayıflığını gösterdiğini belirtti. Altınok, Nasrallah’ın İsrail karşısında somut adımlar atmadığını ifade ettiği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hizbullah Lideri Nasrallah dün yaptığı konuşmada militanlarına dağıttığı çağrı cihazlarını patlatan İsrail'e tehditler savuruyordu. Bütün kırmızı çizgiler aşılmış, bu saldırı bardağı taşırmış!

Boş laf.

Siz önce bir militanlarınıza haberleşsinler diye verdiğiniz iletişim araçlarını satın alacağınız şirketi araştırın.

Güvendiğiniz Macar firmasının internetteki fotoğrafı bile tek başına "Mossad'ın paravan şirketiyiz" diye bas bas bağırıyor."

 

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