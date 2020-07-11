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Gündem

Boş meydanlarda miting yapan Abdüllatif Şener'den evlere şenlik 'AK Parti' iddiası

CHP'de sığıntılık yapan ve bir dönem boş meydanlarda miting yapan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti'nin 'gidici' olduğunu iddia ederek evlere şenlik açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 13:36:00 - 2020-07-11 14:02:29
Boş meydanlarda miting yapan Abdüllatif Şener'den evlere şenlik 'AK Parti' iddiası

Parti kuran ancak sandığa gömüldükten sonra CHP'ye sığınan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti ile ilgili ilginç iddialarda bulundu.

Vatandaşın 'Elim kırılsaydı da oy vermeseydim' dediğini ileri süren Şener, "Bu gidiş Sayın Erdoğan'a hayal etmeyeceği bir oy kaybıyla yansıyacak" iddiasında bulundu.

Yalan dolan anketlerle algı yapmaya çalışan Şener, AK Parti'nin oy oranının yüzde 30 civarında gözüktüğünü öne sürerek iktidarın 'gidici' olduğunu savundu.

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Yorumlar

Metin.

Bunu mu demiş? İlahi sayın vekil.
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Fahri

Sakin ol şampiyon cehepe seni kovacak.
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