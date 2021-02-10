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Yerel Boş daireyi uyuşturucu fabrikasına çevirmişler
Yerel

Boş daireyi uyuşturucu fabrikasına çevirmişler

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde polis ekipleri, boş bir dairede sera düzeneğiyle 70 kök Hint keneviri ile 233 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 20:44:00 -
Boş daireyi uyuşturucu fabrikasına çevirmişler

Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. İlçedeki mahallede boş dairenin odasının iklimlendirilmiş halde seraya çevrildiğini öğrenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskında odası seraya çevrilmiş evde 70 kök Hint keneviri ile 233 gram uyuşturucu madde ile ayrıca bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlamak adına bulundurulan 40 litre sıvı gübre, dijital zamanlayıcı, ısı ve ışık düzeneği, fan, buhar makinesi, ısı ve nem ölçer, oynar başlıklı kamera ele geçirildi.

Operasyonda, içlerinde doktor olduğu öğrenilen A.A.K ile S.C serbest kalırken evde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen B.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Öte yandan olaya karışan doktorun açığa alındığı öğrenildi.

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