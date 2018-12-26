Boş börek tarifi
Boş börek nasıl yapılır? İşte boş börek tarifi…26 Aralık 2018 Çarşamba 22:20
MALZEMELER
2 adet yufka
1 adet yumurta
KIZARTMAK İÇİN
Sıvıyağ
YAPILIŞI
Yufkalardan birini düz bir zemine serin. 1 adet yumurtayı derin bir kapta çırpın ve yufkanın her tarafına fırça yardımıyla sürün. Sonra yufkayı 3 parmak genişliğinde sarın. Yufkayı sardıktan sonra 2'şer parmak genişliğinde kesin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Elde ettiğiniz yufka parçalarını kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Kabaran boş börekleri dilerseniz peynir, zeytinle dilerseniz bal veya reçelle birlikte sıcak olarak servis yapın.
YORUM YAZ