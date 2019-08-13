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Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

13 Ağustos 2019 Salı 11:19
Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.


Olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ramazan Boğa isimli vatandaşın evinin banyosunun borusuna yavru kedi sıkıştı. Kedinin çıkamadığını gören Boğa, durumu Şanlıurfa Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. İş makinesi ile banyodaki tıkanmış boru kırılarak, yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yıkanan kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:19
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