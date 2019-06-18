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Borussia Dortmund'da teknik direktör Favre'nin sözleşmesi uzatıldı

18 Haziran 2019 Salı 15:02
Borussia Dortmund'da teknik direktör Favre'nin sözleşmesi uzatıldı


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'nin 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna dek uzatıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli teknik direktör Favre'nin sözleşmesinin, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Borussia Dortmund'un üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Favre'nin beklentilerini yüzde 100 karşıladığını belirterek, geleceği birlikte inşa istediklerini dile getirdi.

Teknik direktör Favre ise sarı-siyahlı ekiple yapıcı ve başarılı iş birliğini sürdürecek olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezonun başında Borussia Dortmund'un başına geçmiş, sarı-siyahlılar ligi Bayern Münih'in 2 puan (76) gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:02
  1. Borussia Dortmund
  2. Bundesliga
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