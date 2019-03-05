Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci karşılaşmasında Borussia Dortmund, Tottenham ile mücadele etmeye hazırlanıyor. İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden Dortmund, ikinci maçta kendi evinde turu geçmeye çabalayacak. Peki, Borussia Dortmund Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Borussia Dortmund Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci mücadelesinde Borussia Dortmund, Tottenham ile karşılaşacak. 5 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan bu karşılaşma, Bein Sports HD 2 ve Bein Sports Max kanallarından canlı izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi istatistikler

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı evinde 3-0 kazanan takımların tamamı bir üst tura yükseldi (7/7).

Tottenham, Borussia Dortmund ile oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı (Geçen sezon gruplarda 3-1 ve 2-1, bu sezon bu turun ilk maçında 3-0).