Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında darbe aldı Bundesliga'da 24. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenildi

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenildi. Augsburg, Bundesliga'nın 24. haftasında, WWK Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. ve 68. dakikalarında Dong-Won Ji ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Borussia Dortmund'un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer'den geldi. Şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Borussia Dortmund, 54 puan ve maç fazlasıyla Bayern Münih'in 3 puan önünde bulunuyor. Augsburg ise puanını 21'e çıkararak, 15. sıradaki yerini korudu. Borussia Dortmund'un en yakın takipçisi Bayern Münih yarın deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

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