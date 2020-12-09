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Spor Borussia Dortmund lider olarak üst tura çıktı
Spor

Borussia Dortmund lider olarak üst tura çıktı

Zenit ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi F grubu son hafta mücadelesinde Gazprom Arena'da karşılaştı. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:14:00 -
Borussia Dortmund lider olarak üst tura çıktı

Şampiyonlar Ligi F grubunda Zenit ile Borussia Dortmund karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Dortmund bu sonuçla birlikte, grubunu lider olarak tamamlayıp üst tura çıktı.

Karşılaşmada Zenit'in golü; 16. dakikada Driussi'den geldi. Dortmund'un golleri ise 68. dakikada Lukasz Piszczek ve 79. dakikada Axel Witsel'den geldi.

Dortmund, bu sonuçla birlikte puanını 13'e yükseltti. Zenit ise grubu 1 puanla tamamladı.

Moukoko rekor kırdı

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Yousouffa Moukoko, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan en genç oyuncu oldu.

16 yaş 18 günlükken sahaya çıkan Moukoko, daha önce 16 yaş 85 günlükken sahaya çıkan Celestine Babayaro'nun rekorunu kırmış oldu.

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