Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başladı. C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund’u konuk etti. Peki, Borussia Dortmund’un kadrosunda kimler var?

Borussia Dortmund hangi ülkenin takımı? Borussia Dortmund oyuncu kadrosu

Borussia Dortmund, Alman ekibi ve Bundesliga’da mücadele ediyor. Borussia Dortmund’un Beşiktaş karşısında mücadele ettiği ilk 11 şöyle:

G. Kobel, Raphaël Guerreiro, M. Hummels, M. Akanji, T. Meunier, M. Dahoud, M. Reus, J. Brandt, D. Malen, J. Bellingham, E. Haaland

Borussia Dortmund, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dortmund kentinde kurulmuş spor kulübü.

Borussia Dortmund futbol takımının, Almanya'da 8 Bundesliga şampiyonluğu, 5 DFB-Pokal şampiyonluğu ve 6 DFL-Supercup şampiyonluğu gibi başarıları bulunmaktadır. Ayrıca; Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynamış, bunlardan birinde kupayı kaldırmış, diğerinde ise mağlup olmuştur. Bir kere de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştır. 1966 yılında kazandığı bu başarıyla, Avrupa'da kupa kaldıran ilk futbol takımı olmuştur. Bu başarılarla Dortmund, Almanya futbol tarihindeki en başarılı kulüplerden biridir. Ezeli rakipleri Schalke 04'tür.