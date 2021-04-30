BORUSAN’dan 5.9 milyar TL yatırım hedefi

Onur Yılmaz



Borusan Holding, 2020 yılı faaliyet raporunu paylaştı. Pandemi döneminde iyi bir imtihan veren holding, mali yapısını kuvvetlendirdi.

Dijitalleşme yolculuğu sürüyor

Borusan, dijitalleşme yolculuğunda önemli aşama kat etti. İnsan kaynakları süreçlerinden iş yapış şekillerine kadar pek çok alanda alışılagelmiş yöntemlerini değiştirdi. Pandemide birliğe, beraberliğe ve şeffaflığa önem veren holding, ‘Beraber Aşacağız’ felsefesini benimsedi. ‘Çalışanımı, işimi, paydaşımı korurum’ anlayışıyla çok katmanlı önlemler aldı. Covid-19 salgınına karşı henüz Türkiye’de vaka görülmeden önce tedbir almaya başlayan Borusan Holding, hayata geçirdiği Borusan Dayanışma Platformu’yla örnek projeleri tüm paydaşlarına sundu.

Çalışanını korudu

‘Çalışanımı korurum’ kapsamında Borusan Grubu Kriz Komitesi’yle pandeminin ilk gününden itibaren elemanlarıyla düzenli ve şeffaf bir iletişimde oldu. Uzaktan çalışma sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü gelişim desteğini Borusan Akademi’yle sağladı. ‘İşimi korurum’ çerçevesinde fiziksel çalışma ortamları risklerden uzak tutuldu. Dijital kanallarla en uzaktaki çalışma arkadaşlarıyla bile deneyimler paylaşılarak sinerji bozulmadı. Ayrıca ‘Paydaşımı korurum’ diyen Borusan, toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ve eğitim sektörüne katkıda bulunacak çalışmalar yaptı.

Faydalı faaliyetler yürüttü

Borusan Kocabıyık Vakfı, küresel salgında öğrencilerin eğitime uzak kalmaması için 3 bin 850 tablet ve bilgisayar desteği vedi. 2020 faaliyet döneminde 202 öğrenciye burs sağladı. Borusan Holding, ‘Askıda Ne Var’ Sosyal Girişim platformu iş birliğiyle başlattığı #AskıdaEğitimVar Projesi’yle uzaktan eğitime erişimde zorlanan 11 bin 290 üniversite öğrencisine yardımcı oldu.

Hayatımız değişti

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, 2020 yılının hepimizin hayatını bir şekilde değiştirdiğini ifade etti. Kocabıyık, şöyle konuştu: “Alışkanlıklarımızdan vazgeçtik, sevdiklerimizden, sosyal hayatımızdan uzak kaldık, çeşitli zorluklar yaşadık. Belirsizliklerle başlayan ve eskiye dönüşe, sağlığa kavuşmaya dair beklentilerle devam eden bu süreç hepimize bir şeyler öğretti. Aşı ruhsatlandırma haberleri, pandeminin kitle bağışıklığını beklemeden dizginlenmesi açısından umut ışığı olurken, dijital dönüşüm sürecinin sunduğu olanaklar hem şirketlerin hem de bireylerin yaşam döngülerinin kesintisiz bir biçimde sürmesini sağladı. Borusan Holding olarak bizim ise bu zorlu dönemde ’çalışanlarımızı, paydaşlarımızı ve işimizi’ koruma hedefi doğrultusunda başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da 200 yıllık şirket olma vizyonumuzla çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz.”

CEO Erkan Kafadar: Başarılı sonuçlar elde ettik

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, 2020 faaliyet döneminde başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştıklarını belirtti. Grubun toplam cirosunun 26.1 milyar TL seviyesini aştığına işaret eden Kafadar, faaliyet ve vergi öncesi kârın 2.6 milyar TL olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekti. Kafadar, maliyet yapısında, pandemiden bağımsız kalıcı iyileşmeler sağladıklarını söyledi. İş geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine her dönem yatırım yaptıklarını vurgulayan Kafadar, bugün olduğu gibi 200 sene sonra da sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Kafadar, “Sürdürülebilir değer yaratma önceliğimiz doğrultusunda hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve en önemlisi de çalışanlarımızın katkılarıyla bu iddialı hedefe kararlılıkla ulaşacağımızdan kuşku duymuyorum. Holding olarak büyük bir takımız ve hepimiz zincirin halkaları veya dişlinin parçaları gibi birbirimize bağlıyız” dedi.

BMW iX’in dijital lansmanına ödül geldi

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, BMW Motorrad ve MINI’yi bünyesinde barındıran BMW Group’un iletişimde yeni çağın standartlarını belirleyen dijital etkinliği #NEXTGen 2020, tasarım dünyasının Oscar’ı kabul edilen “iF Design Awards”da Altın Ödüle layık görüldü. BMW Group’un #NEXTGen 2020 etkinliği, tüm dünyadaki BMW, MINI ve BMW Motorrad hayranlarını heyecanlandırırken, aynı zamanda deneyimli tasarım uzmanlarını da etkiledi. Alman Tasarım Konseyi tarafından bir araya getirilen jüri, BMW Group’un yenilikçi sunum formatını iletişim disiplininde “iF Design Award 2021” kazananı olarak açıkladı. Yarışmadaki en yüksek ödül olan “Altın Ödül”, BMW iX’in sanal tasarım dünya galasına verildi. Jüri, BMW Group’un yeni teknoloji amiral gemisinin açıklanmasının iletişimde yeni standartlar belirlediğini belirtirken, BMW sayesinde dijital etkinliklerin seviye atladığına vurgu yaptı.