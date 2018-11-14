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Borusan Holding’de bayrak değişimi

2001 yılından bu yana da Borusan Holding’in CEO görevini sürdüren Agah Uğur, emekliliği nedeniyle görevini devretmeye hazırlanıyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:58
Borusan Holding’de bayrak değişimi

Türkiye’nin önde gelen sanayii grubu Borusan’da yaklaşık 30 yıldır üst düzey yönetici olan, 2001 yılından bu yana da Borusan Holding’in CEO görevini sürdüren Agah Uğur, emekliliği nedeniyle bayrağı devretmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada Agah Uğur’un icra görevlerini, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ahmet Kocabıyık’a devredeceği, 2019 yılı boyunca kendisine danışman olarak hizmet vereceği belirtildi. Agah Uğur, 2020 yılı sonuna dek Holding Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam edecek.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:58
  1. Borusan
  2. Borusan Holding
  3. Agah Uğur
  4. Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ahmet Kocabıyık

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