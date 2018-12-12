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Boru hattına yıldırım düştü! Şehre petrol aktı!

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde petrol boru hattının üzerine yıldırım düştüğü bildirildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:01
Boru hattına yıldırım düştü! Şehre petrol aktı!

Gaziantep’inNurdağı ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle patlayan boru hattından akan ham petrol, çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru aktı.

Bir mahalle boşaltılırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makinesi tarafından akan ham petrolün yerleşim yerine ulaşmadan önü kesilmeye çalışılıyor.

Yaklaşık 150 metre yüksekliğe ulaşan petrol nedeniyle, çevredeki yerleşim yerlerinde büyük panik başladı. Jandarma ekipleri tarafından, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, Gökçedere kırsal mahallesine doğru akan petrolün önünü kesebilmek için bölgeye, iş makineleri sevk edildi.

Bir mahalle tamamen boşaltıldı

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, mahalleye ulaşan ham petrol nedeniyle, bölgedeki mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandı.

Ham petrol nedeniyle sürekli belediye hoparlöründen anons yapılarak, vatandaşlar uyarıldı. Tamamen boşaltılan Gökçedere Mahallesi’ndeki bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:01
  1. Gaziantep
  2. nurdağı

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc29 dk önce
    pkk bombalamış yada suikast yapmış olmasın borulara. yıldırım kolay kolay boruları delemez. uyanık olun
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