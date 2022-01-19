Boru hattına saldırıyı İblisler üstlendi

GÖKSEL ÇAĞLAV/ ANKARA

Ormanları yakıp çevre terörü yapıp, saldırıları üstlendikten sonra kamuoyu tepkisiyle inkar eden terör örgütü PKK, bu karakışta insanların ısınma ihtiyacını karşıladıkları petrol boru hattına saldırarak insanları yine mağdur etmenin peşinde.

Terör örgütü PKK’nın güdümünde, Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) olarak, Türkiye'de yasa dışı faaliyet yürüten bazı komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerin ortak eylemlilik oluşturmak amacıyla birleşen teröristler PKK’nın yayın organlarından Maraş’ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattına sabotaj eylemi düzenlediklerini açıkladılar. İblislerin örgüt kanallarına gönderdiği açıklamada, “HBDH Milisleri olarak, 18 Ocak 2022 günü HBDH Milislerimiz Maraş/Pazarcık’ta bulunan petrol boru hattını özel bir teknikle imha etmiştir. Milislerimiz, eylemlerinin ardından güvenli bir şekilde üslenme alanlarına ulaşmışlardır” diyerek orada mağdur olan vatandaşları umursamadılar.

Hrant için yapmışlar

Örgüt adına sabotaj eylemleri düzenleyen iblisler, sözde eylemi Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı olan 19 Ocak 2007'de uğradığı bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink’in ölüm yıldönümü adına düzenlediklerini belirterek, “Bir gün ansızın çıkıp geleceğiz. Fabrikalarınız varsa onları yakacağız, yatlarınız varsa batıracağız, petrolünüz varsa imha edeceğiz, bizden aldığınız canlara karşı bire bin katacağız, hesap ödeteceğiz. İşçileri, emekçileri sömürerek zenginleşenler, Kürdistan’da yürüttüğünüz kirli savaşınıza aktardığınız paraların kaynaklarını keseceğiz. Bugün Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü. Hrant hala aklımızda, Hrant’ı vuranlar namlularımızın ucundadır. Bugün zindanlarda direnişler var. Direnerek ölümsüzleşenlerimizin aziz hatıraları hiç unutulmayacaktır. Faşizmden hesabı namlularımız soracaktır. HBDH gerillaları ve milisleri olarak bu eylemimizi Hrant Dink’e ve zindanlarda direnen devrimci tutsaklara adıyoruz.” sözleriyle ırkçı saldırılara devam edeceklerini bir kez daha itiraf ettiler.