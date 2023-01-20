Borsayla ilgili flaş gelişme! Harekete geçtiler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşte sosyal medya hesaplarından vatandaşı panikletmeye çalışıldığını belirterek, "Sosyal medyada yatırımcıyı yanlış yönlendirenlere de ceza kesiyoruz. İncelemesi devam eden çok hesap var" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, SPK Başkanı ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı.

İşte o röportajın dikkat çekici bölümleri:

Borsa düştüğünde hemen 'kriz' algısı yaratılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz hafta ne yaşandı?

"Borsa bu seviyeden çıkar ya da iner" demek yanlış. Biliyorsunuz, son dönemde yabancı yatırımcı daha önceki dönemlere göre daha az. Daha çok yeni giren yerli yatırımcılar var. Onlar da daha çok kripto ve mevduattan gelen yatırımcılar… Biraz sakin ve temkinli olunması gereken dönemlerdeyiz. Zaman zaman borsada düzeltme hareketleri yaşanması normal. Yabancı yatırımcı da gelebilir. Ama şunu söyleyebilirim: Geçtiğimiz hafta olan harekette olağanüstü toplantılar yapıldığı iddiaları doğru değil. Biz SPK olarak sık sık Borsa İstanbul ile bir araya geliriz. Bir kriz masası kurulmadı. Bu süreçte bazı sosyal medya hesaplardan borsada olağanüstü toplantılar yapıldığı, Külliye'ye çağrıldığımız yazıldı. Bunları yazanlar iyi niyetli değil.

Bu süreçte ters repo sözleşmeleriyle ilgili süre uzattınız. Bu karar piyasayı rahatlattı mı?

Aslında yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılmadı. Mevcut düzenlemenin hatırlatılması amacı ile yazı yazıldı. Sektörle görüştük. Ters repo sözleşmelerinin pay piyasasında bir miktar açılmasıyla ilgili talep var ve mevzuat çalışması yapıyoruz. Mevzuat çalışması bitene kadar da tedirginlik olmaması için süre uzattık. Gelecek hafta hazırlarız. Çok büyük serbestlik olmaz ama cüz'i bir miktar işlemlere izin vereceğiz.

Düşüşü halka arzların arka arkaya gelmesinin de tetiklediği söylendi. Bu kadar halka arz olmalı mı?

Halka arzlar rutin başvurudur. İnceleriz, izin vereceklerimize veririz. Siz kabul olanları biliyorsunuz. Bir de reddettiklerimiz var. 'Daha iyi hazırlanın, büyüyün, öyle gelin' dediklerimiz oluyor. 2022'de 40 halka arz oldu. Elimizde kalan halka arz başvuruları vardı. Halka arzlara izin verirken acele etmiyoruz. 'Bir an önce halka arz yapalım' diye bir bakış açımız yok. Ama piyasada yeni arzları karşılayacak kaynak olduğunu görüyoruz.

Bu yıl kaç halka arz olur?

Başvurular devam ederse geçen seneyi aratmayacak kadar olur.

O KURUMUN PAYLAŞIMI MERCEK ALTINDA

Bu dönemde bir aracı kurumun Twitter hesabından attığı borsa yorumu arkasından da hisse satması soru işareti doğurdu. Araştırdınız mı?

Kurum bazında konuşmak yanlış ama bunların hepsini takip ediyoruz. Sosyal medya hesapları ve YouTube kanalları dahil… Paylaşımdan sonra ne yaptığına nette alıcı mı satıcı mı olduğuna, yapılan paylaşımın bir hareket oluşturup oluşturmadığına kadar her şeyi inceliyoruz. Biz arkadaşlarımla 24 saat birbirimizle sosyal medyada çıkanları paylaşırız. Gece yarısı bile 'şuna tedbir alalım mı' diye arkadaşlarla konuştuğumuz oluyor. Dolayısıyla bu paylaşımları ve sonuçlarını inceliyoruz.

PATRONLARIN KENDİ HİSSESİYLE İLGİLİ KONUŞMASI TEHLİKELİ

Patronların kendi hisseleri hakkındaki konuşmalarından da rahatsız olmuştunuz. O konuda bir işlem yaptınız mı?

Şirket sahibinin hisse için konuşması bizde soru işareti yaratır. Şirket sahibi, borsaya açık şirketinin hissesiyle ilgili 'benim fiyatım bu olmalı, çok yüksek ya da düşük' dememeli… Bunlar tehlikeli söylemlerdir. Bırakın, o yorumu teknik analizciler, aracı kurumlar yapsın. Bu açıklamaların hisse fiyatına etkisi olup olmadığını inceliyoruz.

Siyasi liderlerin SPK'yı eleştirmesini, hatta tehdit etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Siyaset kendi mecrasında yürüyor. Bizim siyasetle ilgimiz yok, teknik bir iş yapıyoruz. Manipülasyona izin vermemek için burada 50 arkadaşım çalışıyor. İspatladığımızda da gereken tedbiri hemen alıyoruz. 2022'de manipülasyon yaptığını tespit ettiğimiz 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk, 64 gerçek ve 7 tüzel kişi olmak üzere toplam 71 kişiye piyasa bozucu eylemler kapsamında; yaklaşık 84.4 milyon TL idari para cezası verdik.