Borsanın en değerli şirketleri hangileri oldu? Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketi ve piyasa değerleri
Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler sıralamasında Ford Otosan 56 milyar 110 milyon lira ile zirveye çıktı. Koç Holding ise 55 milyar 79 milyon lira ile ikinci sırada yer aldı. İşte Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin listesi…
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri bugün itibariyle 2 trilyon 27 milyar liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi ise 56 milyar 110 milyon lira ile Ford Otosan, Koç Holding’i geride bıraktı.
Koç Holding ikinci oldu
Ülkemizin önde gelen şirketlerinden olan Koç Holding 55 milyar 79 milyon lira ile ikinci sırada iken, Ereğli Demir Çelik ise 51 milyar 660 milyon lira ile üçüncü sıraya oturdu.
Borsanın en değerli 20 şirketi
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şu şekilde: