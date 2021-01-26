Borsanın en değerli şirketleri hangileri oldu? Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketi ve piyasa değerleri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri bugün itibariyle 2 trilyon 27 milyar liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi ise 56 milyar 110 milyon lira ile Ford Otosan, Koç Holding’i geride bıraktı.

Koç Holding ikinci oldu

Ülkemizin önde gelen şirketlerinden olan Koç Holding 55 milyar 79 milyon lira ile ikinci sırada iken, Ereğli Demir Çelik ise 51 milyar 660 milyon lira ile üçüncü sıraya oturdu.

Borsanın en değerli 20 şirketi

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şu şekilde: