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Ekonomi Borsada "yüksek irtifa" devam ediyor
Ekonomi

Borsada "yüksek irtifa" devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-20 12:12:00 - 2023-10-20 12:12:55
Borsada "yüksek irtifa" devam ediyor

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü 7.769,03 seviyesi ile tamamladı. Bugün için ise yüksek volatilite dikkati çekiyor.

Borsa İstanbul günün ilk yarısında alıcılı seyretti. Yükselen sektörlerde en çok artış gösteren Sigortacılık oldu. 7.850 desteğini kırdıktan sonra 7.700 desteğine dek düşük hacimle satışların izlendiği BİST100 Endeksinde volatilite devam ediyor. Haber akışı ve jeopolitik gelişmeler doğrulusunda fiyatlayan BİST 100 Endeksi için bugün dalgalı fiyatlama yine hakim olacaktır. Hafta sonu öncesinde satışlar hızlanabilir. Bugün yurtiçinde enflasyon verileri ve merkezi hükumet borç stoku takip edilecek.

İşte göstergeler

AHL Analize göre; BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,94 düşüş ile 7.769,03 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.728,43 olur iken, en yüksek seviye 7.971,39 oldu. Toplam işlem hacmi 102 Milyar TL olarak gerçekleşti. Gün ortasına dek pozitif fiyatlayan BİST100 Endeksi öğleden sonra satıcılı seyretti. Teknik olarak grafik üzerindeki indikatörler aşırı satış bölgesinde alım tepkilerini beklediğimiz seviyede görünse de haber akışı kaynaklı yön değişikliği olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bugün takip edeceğimiz ilk direnç 7.910-7.930 seviyelerinde, ilk destek ise 7.680-7.660 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 7.917 / 8.065 / 8.160 Destekler: 7.674 / 7.579 / 7.431. Ons Altın Ekim vade kontratı önceki işlem gününü %1,07 yükseliş ile 1.977,60 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 1.950,75 Dolar, en yüksek seviye ise 1.982,50 dolar oldu. 

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