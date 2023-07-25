Borsada yığılma rekor seviyede!

Piyasa genişliği sorunu olarak da bilinen ve rallilerde belli başlı hisselerdeki yığılmaya işaret eden durumun rekor seviyeye yükselmesi, rallinin geleceğiyle ilgili endişelere neden oluyor.

Borsagundem com’un derlediği bilgilere göre, beklentilerin aksine sene başından bu yana yükseliş eğiliminde olan ABD borsalarında, belli başlı hisselerdeki yığılmanın rekor seviyeye yükseldiği görülüyor. Bunun, rallinin sağlıklı şekilde devam etmesinin önünde engel olabileceği düşünülüyor.

Belli hisselerde aşırı yığılma

MarketWatch’tan Joseph Adinolfi’nin haberine göre, JPMorgan, ABD borsasındaki aşırı yığılmanın 60 yılın en hızlı yükselişini gördüğü konusunda uyarıda bulunuyor. JPMorgan hisse senedi analistlerinden oluşan bir ekibe göre, ABD borsası, bir avuç büyük sermayeli hisse senedine olan bağımlılığında 60 yılın en hızlı artışına tanık oluyor. Bunun ileride sorunlara yol açabileceği öngörülüyor.

JPMorgan Küresel Piyasalar Baş Stratejisti Marko Kolanoviç liderliğindeki bir ekibin yayınladığı rapora göre, geçmişte, piyasanın aşırı derecede değerli hisse senetlerinden oluşan elit bir gruba yöneldiği dönemler genellikle kötü bir şekilde sona eriyor. Şu andaki yığılma, FactSet verilerine göre Mart 2000'de zirveye ulaşan dot-com balonu döneminde görüleni geride bırakarak 1960'lardan bu yana en yüksek hızda ilerliyor.

Odak, büyüme hisse senetlerinde

ABD'de işlem gören en büyük şirketler ile piyasanın geri kalanı arasındaki aşırı farklılığı belirlemek için JPMorgan ekibi, S&P 500'deki en büyük 10 hissenin endeks ağırlığındaki altı aylık değişimi sonraki 40 hisseninkiyle karşılaştırıyor.

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Ekip, son altı ayda, S&P 500'ün, 1960'larda yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen bir grup büyük sermayeli hisse senedi olan ‘Nifty 50' günlerinden bu yana en hızlı şekilde ve en büyük şirketler lehine genişlediğini gözlemliyor. Dahası, tarihsel bazda bakıldığında, S&P 500'de yer alan büyüme hisse senetlerindeki yığılma, dot-com balon günlerinden bu yana en yüksek seviye olan, yüzde 97’lik dilime ulaşmış gözüküyor.

Yapay zeka çılgınlığı sona mı eriyor?

JPMorgan ekibi, aşırı yığılmanın tehlikeleri hakkındaki iddialarını desteklemek için bol miktarda veri ve analiz sunsa da, bunun piyasa için neye işaret edebileceği konusunda daha az somut bilgiler sunuyor.

Kısacası, JPMorgan muhtemel bir satışa işaret ediyor ancak bunun tam olarak ne zaman olduğunu söylemiyor. Katalizör ne olursa olsun, ekip, derin bir resesyon veya enflasyonist baskıların ani bir şekilde yeniden canlanması da dahil olmak üzere birkaç olasılığı listeliyor ve bunun muhtemelen bu yıl öz sermaye performansındaki keskin dağılımın artmasına yardımcı olan yapay zeka çılgınlığının da sonunu işaret etmesi bekleniyor.

Ekip, “Bu yığılmadaki zirve, yatırımcıların ‘üretken yapay zeka/geniş dil modeli’ temasına olan ilgisinin azalmasıyla veya ilk yapay zeka çılgınlığından sonra daha fazla rasyonalizasyon uygulanmasıyla aynı zamana denk gelmelidir” diyor.

Notun ilerleyen kısımlarında ekip, Nasdaq’taki yeniden dengelenmeye değiniyor ve bunun yapay zeka patlamasından yararlanan Apple, Microsoft, Nvidia ve Alphabet gibi mega sermayeli teknoloji hisselerinin performansını düşürmeye yardımcı olarak yığılma riskini azaltabileceğini söylüyor.

Yığılmanın azaldığına dair işaretler

JPMorgan tarafından burada altı çizilen aşırı yığılma sorununun azalmaya başladığına dair işaretler ise şimdiden ortaya çıkıyor. FactSet verilerine göre geçen ay S&P 500 eşit ağırlıklı endeksi, piyasa değeri ağırlıklı modelinden yüzde 2 daha iyi performans gösterdi.

ABD hisse senetleri dünü Dow Jones’un yüzde 0,52 ile üst üste 11. günlük kazancını kaydederek yaklaşık altı yılın en uzun galibiyet serisini kaydetmesiyle yükselişle tamamladı. FactSet verilerine göre, lider hisse senetleri göstergesinin Temmuz ayının başından bu yana gösterdiği performans, değer ağırlıklı Dow Jones gibi piyasanın gerisinde kalmış Hisse senetlerinin bir kez daha toparlanmaya başladığının da bir başka örneğini oluşturuyor.

S&P 500 Endeksi dünü yüzde 0.4'lük kazançla kapatırken, Nasdaq Composite’te yükseliş yüzd