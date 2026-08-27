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Trafik kazaları sonrası için yeni dönem! ALO 193 faaliyete geçiyor

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Trafik kazaları sonrası için yeni dönem! ALO 193 faaliyete geçiyor

Trafik kazası mağdurlarını hedef alan ısrarlı aramalar ve vekalet toplama girişimlerine karşı yeni dönem başlıyor. ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, 1 Eylül itibarıyla devreye girerek hasar süreçlerini tek noktadan yürütecek.

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Foto - Trafik kazaları sonrası için yeni dönem! ALO 193 faaliyete geçiyor

Trafik kazası geçiren vatandaşları çağrı merkezleri üzerinden ısrarlı aramalarla baskı altına alan ve vekalet toplamayı alışkanlık haline getiren organize yapılara karşı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SEDDK) düğmeye bastı. Vatandaşların doğrudan güvenli kanaldan işlem yapmasını sağlayacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) 1 Eylül 2026 itibarıyla resmen faaliyete geçiyor. Trafik kazasına karışanların hasar işlemlerini tek yerden yürütmesini sağlayacak ALO 193 Sigorta Hasar İhbar ve Şikâyet Hattı, 1 Eylül itibarıyla devreye alınacak. Sistemle farklı sigorta şirketleriyle tek tek iletişim kurulmasının önüne geçilmesi, değer kaybı ve tazminat süreçlerinde daha şeffaf bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

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Foto - Trafik kazaları sonrası için yeni dönem! ALO 193 faaliyete geçiyor

TEK YERDEN İŞLEM Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçecek olan merkezde, ilk aşamada trafik ve kasko sigortalarına yönelik hasar ihbarları kabul edilecek. Mevcutta trafik kazasına karışan araç sahipleri o panikle bir yandan da sigorta belgelerini temin ederek farklı sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri, acenteleri ve mobil uygulamalarıyla ayrı ayrı iletişim kurmaya çalışıyordu. Şimdi ise kaza mağdurları yalnızca ALO 193'ü arayarak araç hasarı ile ilgili süreçleri tek yerden başlatacak. Sistemle farklı sigorta şirketleriyle tek tek iletişim kurulmasının önüne geçilmesi, hasar ihbarının tek merkez üzerinden yapılması, değer kaybı ve tazminat süreçlerinde daha şeffaf bir yapı oluşturulması ve yasa dışı takipçi girişimlerinin ilgili kuruma bildirilmesi amaçlanıyor. Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık, ALO 193'ün tamamen ücretsiz olarak hizmet vereceğini ifade ederek, "Uygulamayla vatandaşların kaza anında kendilerini yalnız hissetmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kazaya karışanlar ALO 193 üzerinden kaza tutanağı tutulma sırasında doldurulması gereken alan bilgileri gibi konularda destek alabileceği gibi, tutanağı tuttuktan ya da servise aracını götürdükten sonra da hasar işlemlerini buradan yürütebilecek" dedi.

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Foto - Trafik kazaları sonrası için yeni dönem! ALO 193 faaliyete geçiyor

SİSTEMİN AVANTAJLARI NELER? Vatandaşlar doğrudan güvenli kanaldan işlem yapabilecek. Kazadan sonra tek merkezden ihbar yapılacak. Nispeten karmaşık ve suistimale açık hale gelen kaza sonrası süreçler sadeleşecek. Hasar ihbarları tek bir merkez üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde iletilecek. Kaza tazminat süreçleri çok daha hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılacak. Usulsüz yollarla kişisel veri toplayan takipçilerin önüne geçilecek. Vatandaşlar ile sigorta şirketleri arasındaki iletişim doğrudan ve şeffaf bir kanala taşınacak.

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Foto - Trafik kazaları sonrası için yeni dönem! ALO 193 faaliyete geçiyor

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DEV ZİRVEDE BİR ARAYA GELDİ SEDDK'DEN yapılan açıklamaya göre, kurum vatandaşları mağdur eden organize yapılara karşı yürütülen eylem planı dahilinde sigorta şirketleri ile bir araya geldi. Açıklamada, "Alo 193 uygulamasının hemen öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, eylem planının bugüne kadarki sonuçları ile bundan sonraki tedbirler tüm yönleriyle istişare edilmiştir" denildi.

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