Trafik kazaları sonrası için yeni dönem! ALO 193 faaliyete geçiyor

TEK YERDEN İŞLEM Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçecek olan merkezde, ilk aşamada trafik ve kasko sigortalarına yönelik hasar ihbarları kabul edilecek. Mevcutta trafik kazasına karışan araç sahipleri o panikle bir yandan da sigorta belgelerini temin ederek farklı sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri, acenteleri ve mobil uygulamalarıyla ayrı ayrı iletişim kurmaya çalışıyordu. Şimdi ise kaza mağdurları yalnızca ALO 193'ü arayarak araç hasarı ile ilgili süreçleri tek yerden başlatacak. Sistemle farklı sigorta şirketleriyle tek tek iletişim kurulmasının önüne geçilmesi, hasar ihbarının tek merkez üzerinden yapılması, değer kaybı ve tazminat süreçlerinde daha şeffaf bir yapı oluşturulması ve yasa dışı takipçi girişimlerinin ilgili kuruma bildirilmesi amaçlanıyor. Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık, ALO 193'ün tamamen ücretsiz olarak hizmet vereceğini ifade ederek, "Uygulamayla vatandaşların kaza anında kendilerini yalnız hissetmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kazaya karışanlar ALO 193 üzerinden kaza tutanağı tutulma sırasında doldurulması gereken alan bilgileri gibi konularda destek alabileceği gibi, tutanağı tuttuktan ya da servise aracını götürdükten sonra da hasar işlemlerini buradan yürütebilecek" dedi.