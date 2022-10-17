Borsada usulsüzlük yaptığı iddia edilen 8 şüpheli için...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü haklarında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Can Teoman, Barış Aşçıoğlu, Berke Arpacı, Eda Karayal, Hakan Gençoğlu, Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Nihal Kılınç, Poyraz Teoman ve Tunç Karayal’ı gözaltına almak için harekete geçmişti.

Polis ekipleri Nihal Kılınç ve Poyraz Teoman’ın yurt dışında olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheliler ise yakalanmıştı. Gözaltına alınan o şüpheliler işlemlerin ardından bu sabah adliyeye gönderildi.