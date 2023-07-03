Borsada tarihi rekor!

Borsa İstanbul, rekorlarını bayram sonrasında da sürdürüyor. Endeks, yaklaşık yüzde 4,20 yükselişle 6.005,84 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endekste günün en çok kazandıranı ulaştırma sektörü oldu.

En çok kazandıran hisseler hangileri?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Kurban Bayramı tatiline 5 bin 766'la girmişti

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

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6 bin puan barajını ilk kez aştı

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Öğle saatlerinden sonra da yükselişe devam eden endeks, tarihte ilk kez 6 bin puan barajını aştı.