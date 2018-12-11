Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi11 Aralık 2018 Salı 18:42
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.249
|-1,00
|BIST ANKARA
|124.162
|-0,34
|BIST ANTALYA
|54.143
|-0,05
|BIST BALIKESİR
|46.683
|-0,61
|BIST BURSA
|130.811
|1,18
|BIST DENIZLI
|76.633
|0,16
|BIST ISTANBUL
|91.798
|-0,71
|BIST IZMIR
|153.501
|-0,63
|BIST KAYSERI
|273.470
|-1,25
|BIST KOCAELI
|212.209
|-1,77
|BIST KONYA
|59.395
|-5,23
|BIST TEKIRDAĞ
|155.912
|-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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