Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.333
|-1,24
|BIST ANKARA
|2.396
|-1,16
|BIST ANTALYA
|2.403
|3,91
|BIST BALIKESİR
|2.088
|-2,21
|BIST BURSA
|3.736
|0,05
|BIST DENIZLI
|2.773
|-1,35
|BIST ISTANBUL
|1.555
|-0,38
|BIST IZMIR
|3.434
|1,35
|BIST KAYSERI
|8.491
|-1,20
|BIST KOCAELI
|3.512
|2,52
|BIST KONYA
|3.550
|-0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|9.548
|0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)