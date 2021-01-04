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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:45:59 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.4122,19
BIST ANKARA2.4252,31
BIST ANTALYA2.3133,11
BIST BALIKESİR2.1360,54
BIST BURSA3.7342,17
BIST DENIZLI2.8110,68
BIST ISTANBUL1.5610,49
BIST IZMIR3.3882,62
BIST KAYSERI8.5940,28
BIST KOCAELI3.4250,37
BIST KONYA3.5581,95
BIST TEKIRDAĞ9.4780,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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